Covid hotel in ogni provincia. Ospiteranno le persone positive con cure di media e bassa intensità.

AgenPress – Con l’aumento di casi di contagio da coronavirus e il sovraffollamento degli ospedali, le regioni hanno chiesto agli hotel di mettere a disposizione le loro strutture per accogliere i pazienti che necessitano di cure di media e bassa intensità.

“Da oggi il governo mi ha chiesto di individuare, in collaborazione con le Regioni, nuovi spazi alternativi agli ospedali sui territori: i Covid hotel“, ha detto ieri il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa, che ha aggiunto: “L’obiettivo è quello di individuarne almeno uno per ogni provincia”.

Il piano, che dovrebbe essere affidato al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, prevede che gli indennizzi ai proprietari delle strutture alberghiere siano a carico dello Stato, mentre il personale dovrebbe essere ‘arruolato’ dalle Regioni.

Questo è il piano messo a punto dal Governo in collaborazione con Federalberghi, per non intasare i posti letto negli ospedali sotto stress durante la pandemia con persone che necessitano di assistenza minima.

Una soluzione che permetterebbe anche di garantire agli alberghi alcune entrate, seppur modeste, per sopperire al difficile momento economico che si trovano ad affrontare.