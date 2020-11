Gianfranco Librandi (IV): Meglio tardi che mai. Finalmente il Mit ha fatto il primo passo

AgenPress. “Nonostante la categoria abbia dovuto fare il diavolo a quattro e le sollecitazione fatte da Italia Viva per ottenere delle risposte, qualche piccolo passo oggi è stato fatto! Il Mit ha finalmente pubblicato il primo dei decreti attuativi necessari affinchè diventino operativi.

Così come altre categorie hanno avuto un sostegno era doveroso darlo anche a Taxi ed Ncc per installare tutto ciò che serve per la protezione di loro stessi e dei passeggeri. E’ solo un piccolo primo passo, ora servo molto altro; bonus, sostegno per le compagnie dei bus turistici, trasporto scolastico, auspico il Mit sia più celere perchè il settore è davvero in grande difficoltà.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).