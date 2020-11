Lampedusa. Si ribalta barca con 31 migranti. Tutti salvati

AgenPress – Un barchino con a bordo 31 migranti si è ribaltato nel cuore della notte al largo di Lampedusa: tutte le persone a bordo dell’imbarcazione sono state recuperate da una motovedetta della guardia di finanza che si stava già avvicinando per il trasbordo. A provocare il naufragio sarebbe stato proprio lo sbilanciamento causato dallo spostamento dei passeggeri sulla stessa fiancata del barchino alla vista dei soccorritori.

La barca è stata avvistata in acque Sar maltesi, nel pomeriggio di ieri, da un velivolo della Guardia di Finanza; l’imbarcazione è poi giunta in autonomia nelle acque di competenza italiana ed a circa 3 miglia sud ovest dall’isola di Lampedusa si è ribaltata. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo; due di loro sono stati affidati alle cure dei sanitari, ma non sono in pericolo di vita.