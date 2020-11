Covid, Rinaldi (Lega): Ue consenta di rimodulare aliquote Iva in Italia per sostenere consumi interni

AgenPress. “In Germania si è proceduto a una rimodulazione temporanea di sei mesi delle aliquote Iva al fine di sostenere i consumi interni in un momento estremamente difficile per l’economia e favorire sia le aziende che i consumatori.

In Italia la Lega ha presentato un’ipotesi di rimodulazione di tali aliquote, con l’idea di favorire i beni merceologici di largo consumo. Il piano proposto prevede una riduzione di due punti percentuali per le due fasce più alte e l’abolizione per le due più basse, che notoriamente vengono applicate per i beni di prima necessità e gli alimenti non considerati di lusso. Perché non adottare tale provvedimento di rimodulazione dell’Iva in tutti gli Stati membri? Prendo atto con soddisfazione che questa proposta abbia trovato ampio consenso nel corso della discussione in sottocommissione Fisc.

Questa manovra potrebbe essere concertata tra tutti i Paesi, magari permettendo di non computare nel calcolo del deficit il mancato introito dovuto alla diminuzione delle aliquote. I benefici sarebbero evidenti in termini di sostegno ai consumi e tangibili nelle tasche dei cittadini proprio in un momento di incertezza reddituale, dando ossigeno alle aziende, che rivedrebbero incrementare le proprie produzioni con giovamento per l’occupazione”.

Così Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, nel suo intervento nel corso della seduta della sottocommissione per le questioni fiscali.