Di Maio: “Le principali misure proposte dal M5S nel primo e nel secondo Governo, si stanno rivelando oggi lungimiranti”

AgenPress. Sono mesi duri, è inutile girarci attorno. Lasciatemi dire una cosa però. Da due anni a questa parte ho sentito molte critiche nei confronti del MoVimento 5 Stelle.

Ogni critica è legittima, però poi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E dobbiamo anche dire che alcune misure, forse le principali misure proposte dal MoVimento nel primo e nel secondo governo, si stanno rivelando oggi lungimiranti.

Perché in questa crisi pandemica ed economica in cui si trova l’Italia, 3 milioni di persone riescono ad andare avanti grazie al reddito di cittadinanza. Senza il quale sarebbero allo stremo. Inoltre, se oggi abbiamo scongiurato circa 2 milioni di licenziamenti è grazie al decreto dignità, con cui abbiamo convertito il 300% di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

E penso anche ai riders: nel 2018 erano lavoratori praticamente senza diritti e oggi hanno delle tutele per la loro sicurezza e permettono a molte imprese di continuare a lavorare in pieno lockdown, e a molte famiglie di poter ordinare la propria cena a casa. A chi soprattutto non si può muovere: a chi è malato o contagiato ed è in isolamento o in quarantena.

Da quando siamo al governo abbiamo sempre agito con una visione chiara: migliorare la qualità della vita degli italiani. Ed è grazie a quella visione, di vita reale, che oggi stiamo riuscendo a contenere alcuni effetti di questa crisi che sarebbero stati letali per il tessuto economico e sociale del Paese.

Non dobbiamo autocelebrarci, non dobbiamo pensare di essere arrivati al traguardo perché è solo il punto di partenza. Le polemiche però vanno messe da parte: dobbiamo concentrarci solo sulle soluzioni concrete per gli italiani e su nuove proposte da mettere in campo per far ripartire il Paese. Questa è l’unica strada percorribile.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.