Mollicone (FdI): “Editoria in emergenza nazionale, Martella ha ceduto a linea M5S”

Presenteremo emendamenti in legge di bilancio per 500 milioni al Fondo per il pluralismo

AgenPress. “Raccogliamo l’appello della FIEG e dell’editoria nazionale per salvaguardare l’informazione, i giornalisti e le imprese – afferma il capogruppo in commissione Editoria di FDI, Responsabile nazionale Innovazione, deputato Federico Mollicone – L’azione del governo per l’editoria è assolutamente carente.

Il sottosegretario Martella ha ceduto alla linea contraria alla carta stampata e alla libera informazione dei 5 stelle. E’ stato eliminato, così come dalle bozze circolanti, il rifinanziamento per il prossimo triennio delle misure proposte dai decreti di contrasto all’emergenza economica e’ ridotto ad un biennio, praticamente togliendo più di 100 milioni dallo stanziamento, mentre sono inseriti provvedimenti assolutamente inutili come il voucher abbonamenti.

In caso di conferma sarà il colpo di grazia all’editoria nazionale. Fratelli d’Italia chiede, da sempre, almeno 500 milioni annuali nel Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Lo proporremo con emendamenti in ogni sede utile, partendo dalla legge di bilancio.”