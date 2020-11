Covid. Berlusconi, accogliamo appello Colle per collaborazione. Usare Mes per vaccino gratis

AgenPress – “Siamo consapevoli che la situazione del Paese è sempre più grave, possiamo dire che non è mai stata così grave dall’inizio della pandemia. Questa tragedia nazionale è destinata a risolversi, ci auguriamo, solo col vaccino, che deve essere disponibile e gratuito per tutti, ma serviranno mesi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento con una conferenza stampa di Forza Italia sulle proposte azzurre per la Manovra.

Siamo consapevoli che l’Italia ha bisogno delle sue energie migliori, non solo della politica. Accogliamo appieno gli appelli alla collaborazione istituzionale del presidente della Repubblica, ci siamo resi disponibili a lavorare, senza confusione di ruoli, per far uscire il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica”

“Al dramma delle persone decedute si aggiunge quello del lavoro, delle professioni, delle imprese. Senza aiuti immediati molte aziende non sopravviveranno, molto posti di lavoro andranno perduti”.

“Sentiamo il dovere morale di mettere da parte le polemiche e le recriminazioni, anche se giustificate. Forza Italia è stata l’opposizione di questo governo e intende rimanere un partito di opposizione”.

“È giusto indebitarsi ma servono provvedimenti utili ed efficaci, la sede è il Parlamento e lo strumento è la sessione di Bilancio. Forza Italia è disposta a valutare il voto favorevole allo scostamento di bilancio e a migliorare con le proprie proposte per l’Italia una legge di bilancio minimalista, vecchia e inadeguata. A fronte di questo chiediamo però risposte efficaci all’emergenza sanitaria, all’emergenza economica, all’emergenza burocratica”.

“Sul fronte sanitario le chiusure non bastano: è necessario l’utilizzo immediato del Mes per potenziare le strutture ospedaliere e meglio retribuire il personale sanitario, ma anche per preparare la rete di distribuzione e di somministrazione del vaccino, appena sarà disponibile, in modo immediato, capillare e gratuito per tutti. A tal fine Forza Italia darà vita ad una raccolta di firme in rete per chiedere al governo di superare ogni esitazione”.