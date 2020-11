Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Evitare polemiche inutili e dannose”

AgenPress. Non condivido il tenore e il contenuto di recenti notizie di stampa e tv, non rispondenti alla verità delle cose, afferenti l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Dette notizie, che cadono in un momento delicato, possono allarmare ulteriormente la popolazione già preoccupata e forse possono anche configurare ipotesi valutabili in altra sede.

In una circostanza particolare come questa è bene che tutti gli attori, stampa inclusa, mantengano i nervi saldi, e senso della responsabilità anche nelle dichiarazioni.

Senza entrare nel merito, esprimo la mia piena solidarietà alla Direzione Generale ASP Messina e apprezzamento all’Assessore Regionale competente”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.