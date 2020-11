Superbonus 110%. Mazzetti (FI): “Governo Conte decida di prorogarlo fino al 2024”

AgenPress. “Vista la crisi economico-sociale del nostro Paese causa Covid-19, viste le poche opportunità di slancio che trova il Governo Conte per ridare forza ad i numeri che riguardano produzione e occupazione, quando almeno qualcosa viene azzeccato come nel caso del “Superbonus 110%”, si cerchi di portarlo avanti nel tempo, senza dare ogni volta l’idea di introdurre provvedimenti a tempo dall’effetto “fuoco di paglia”, che non producono nulla se non dare speranze vane alle nostre imprese ed ai cittadini.”

“Credo infatti che ancora una volta questo Governo pecchi di coraggio politico. E’ inutile aver introdotto il superbonus 110% come agevolazione, se questa non ha una sua costanza nel tempo che dona sicurezza anche a chi ne può fare uso. Ad oggi si ha l’impressione di voler ora dare una spinta immediata per l’emergenza, ma senza che vi sia una prospettiva futura chiara.”

“Noi di Forza Italia , che da subito abbiamo apprezzato il provvedimento e da sempre abbiamo collaborato , adesso vogliamo continuare a farlo ma imprescindibile la proroga, da introdurre immediatamente, per il Superbonus 110%, fino al prossimo 2024 finanziando questo provvedimento con l’eliminazione di tutti i “mini bonus” introdotti in questi mesi e con la cancellazione immediata del Reddito di Cittadinanza. Il Superbonus, produrrebbe sicuramente più posti di lavoro in concreto del reddito grillino. Il Governo Conte anzichè essere vittima della sua litigiosità interna fra partiti, per una volta pensi al futuro degli Italiani ascolti la nostra proposta ed anche per lui diventi una priorità al fine di fare da moltiplicatore dell’economia reale”.

Dichiarazioni dell’On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.