Bonus Affitto. R. Mussolini (“Con Giorgia”)-F. Rocca (FDI): anche Regione Lazio bacchetta la Sindaca Raggi

AgenPress. «Ora a bacchettare la Raggi sulla questione del bonus affitto ci si mette pure la Regione Lazio.

Nel corso della Commissione urbanistica di martedì a proposito del contributo stanziato dall’ente e finito nelle casse del Campidoglio, infatti, è emersa in maniera evidente l’incapacità con la quale i cinque stelle, fin dall’inizio, hanno gestito tutta la questione, determinando un ritardo che, come al solito, finirà per pagare chi ha più bisogno e, dunque, andava tutelato.

Il risultato, del resto, è sotto gli occhi di tutti: dei 40 milioni di euro ne sono stati erogati solo il 10 per cento.

Tutto questo è scandaloso: i cittadini romani sono in grande difficoltà grazie a un sistema di procedure complesse e farraginose volute dal Campidoglio per assegnare il contributo e da Palazzo Senatorio, piuttosto che ammettere gli errori, si scaricano le colpe sugli uffici. Sindaca e assessore smettano di trincerarsi dietro a motivazioni non più credibili e chiedano scusa ai romani».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali FdI.