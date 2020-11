Confeuro: Italia terza forza agricola europea. Settore primario fondamentale per rilancio

AgenPress. L’Italia si conferma terza forza agricola in Europa, nonostante una burocrazia farraginosa e i danni sempre più frequenti causati dai cambiamenti climatici – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro.

I dati diffusi dall’Eurostat per il 2019 collocano il nostro Paese dietro a Francia e Germania per valore della produzione, con un ammontare di 57,8 miliardi di euro, equivalenti al 14% del totale europeo. E’ motivo di grande soddisfazione vedere come il lavoro di centinaia di migliaia di aziende del nostro territorio contribuisca a farci restare tra le potenze agricole del Vecchio continente.

Un’agricoltura in salute ha ripercussioni positive su tutti gli altri settori economici – continua Tiso. Anche se in Italia c’è stata una leggera flessione (meno 1,2% rispetto al 2018), i numeri dell’Eurostat mostrano la resilienza del settore primario europeo, che nel 2019 è cresciuto del 2,4% a dispetto di un ciclo economico sfavorevole .

In attesa di capire quali saranno gli effetti sull’agricoltura dell’emergenza in corso, all’Europa e ai suoi Governi spetta il compito di sostenere il rilancio del settore dopo mesi difficili. La recente votazione del Parlamento europeo sulla riforma della Pac ha deluso quanti si attendevano un passo avanti verso il Green Deal.

Uguale preoccupazione desta il veto di Ungheria e Polonia sul Recovery Fund, che blocca l’erogazione di oltre 10 miliardi di aiuti agli agricoltori europei. In questa fase delicata, è compito dell’Europa fornire il sostegno necessario a uno dei settori trainanti dell’economia, senza perdersi in particolarismi che finirebbero per ritorcersi contro gli interessi degli stessi Stati membri.