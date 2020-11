Daniela Santanchè (FDI): la Maggioranza chiede il dialogo, ma a fatti concreti ci ignora

AgenPress. “Mi piacerebbe capire quando questo “dialogo” tanto richiesto dalla Maggioranza si possa mettere in atto, perchè da quando è scoppiata questa pandemia, Fratelli d’Italia non fa altro che avanzare proposte in aiuto al nostro Paese e non alla salvaguardia delle Poltrone, e puntualmente il Governo ci ignora, esattamente come fa con alcuni settori molto importanti.

Non abbiamo mai chiuso le porte al dialogo, ma se non c’è da parte della maggioranza la voglia di dialogare inutile continuare chiederlo per mera propaganda, servono i fatti non le belle parole.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santachè (Fratelli d’Italia).