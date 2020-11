Vertice G20 di Riad, passaggio di consegne Arabia Saudita-Italia

AgenPress – “Costruire un futuro migliore è possibile solo se lavoreremo tutti insieme, uniti in una comunità globale d’intenti, forgiata su uno spirito di cooperazione e di solidarietà”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in occasione del passaggio di consegne dalla Presidenza saudita del G20 Riyadh summit a quella italiana.

“Se c’è una lezione che abbiamo imparato molto chiaramente negli ultimi mesi è che nessun Paese può vincere da solo le sfide globali. – ha detto ancora Conte – Questa pandemia ha messo a nudo qualsiasi velleità di poter riuscire da soli. Nel mondo di oggi cosi’ interconnesso e interdipendente, il multilateralismo non è una delle tante opzioni a disposizione: è l’unica scelta sostenibile. Sono sicuro di poter contare sul sostegno di tutti voi. Sarà un piacere – ha concluso – accogliervi in Italia il prossimo anno in occasione del nostro vertice G20, il 30 e 31 ottobre”.