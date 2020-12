Dl Ristori quater, Ruggiero (M5S): “Bene rinvio federalismo fiscale”

AgenPress. “Con il rinvio del federalismo fiscale al 2023, previsto dall’articolo 16 del decreto-legge ‘Ristori quater’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale, abbiamo scongiurato il rischio di un’ulteriore crescita delle disuguaglianze Nord-Sud, tutelando il Mezzogiorno in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando”.

Così la deputata Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale.

“Lo stralcio – continua – dalla Legge di Bilancio dell’art. 151, contenente la norma con la cancellazione del rinvio, ha minacciato che territori in difficoltà venissero depauperati ulteriormente, a danno dei cittadini già penalizzati da una qualità dei servizi inferiore che altrove.

Quella del federalismo fiscale è una materia delicata, in cui sono necessarie un’attenta analisi e approfondite discussioni, che non possono essere cancellate tramite improvvisi stralci di articoli, con possibili ricadute negative sulla vita di milioni di persone. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo dobbiamo procedere con la massima cautela e con il più profondo spirito solidaristico, per non danneggiare un tessuto economico-sociale la cui tenuta è già messa a dura prova dalla pandemia” conclude la deputata.