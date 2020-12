Dpcm. Vietato spostarsi tra Comuni a Natale e Capodanno. Tra le Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

AgenPress – Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid, che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti. Il testo “blinda” Natale e Capodanno all’interno dei confini del Comune, mentre tra il 21 dicembre e il 6 gennaio vengono vietati gli spostamenti tra le Regioni, (comprese le province autonome di Trento e Bolzano) ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nello stesso periodo sarà comunque possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà anche vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021, invece, saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi, con le stesse eccezioni per le comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il nuovo DPCM che stabilirà le norme generali, che saranno in vigore dal 4 dicembre, dovrebbe essere approvato giovedì. Dovrebbe contenere le regole per gli spostamenti fra regioni che saranno in vigore fino al 20 dicembre, la conferma del coprifuoco alle 22, e ad esempio, gli orari delle attività commerciali (compresi i ristoranti) durante il periodo natalizio. Le regole contenute nel decreto legge per i giorni di Natale, Santo Stefano e Primo dell’anno varranno su tutto il territorio nazionale; per quanto riguarda gli altri giorni sarà necessario aspettare il prossimo DPCM, e chiarimenti del governo sulle regole regionali che dipendono dai vari colori (giallo, arancione e rosso).