Santanchè (FDI): “Il Premier sostiene di avere i migliori Ministri, mi domando su quale pianeta vive”

AgenPress. “Il Premier Conte, ha definito i suoi Ministri, – cito testualmente- “i miei ministri sono i migliori”, ora mi domando a cosa stesse pensando durante questa affermazione?

Come si fa a definirli i migliori, quando il parterre della Maggioranza non ha un solo personaggio che merita di essere definito tale, dal Ministro degli Esteri Di Maio che si perde i nostri pescherecci in giro per la Libia, passando per la Ministra dell’Istruzione Azzolina che da Marzo ad oggi oltre a dire eresie continue, mettere in seria difficoltà migliaia di italiani e spendere soldi per improponibili banchi a rotelle non ha fatto, arrivando al Ministro della Salute Speranza, che ad oggi oltre a farci diventare il fanalino di coda del mondo per quanto riguarda i vaccini, veniamo a conoscenza che potremmo avere i vaccini ma non le siringhe, con questi presupposti mi chiedo come possa definirli “i migliori”, auspico il nostro Presidente del Consiglio, la smetta di fare dichiarazioni ridicole, esattamente come i DPCM che ci propina da Marzo, ed inizi a fare Politica seriamente, fermo restando sia in grado di farlo.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).