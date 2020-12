Boschi (IV): “Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte”

AgenPress. Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera, in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato:

“Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte. Spero non ci sia rottura nel Governo, ma temo di sì. Non è possibile che il premier sostituisca il Governo con una task force, i Servizi Segreti con una fondazione e le sedute parlamentari con le dirette Facebook“.

“Italia Viva ha chiesto di discutere del Recovery in Parlamento e Conte ha detto di aver già deciso tutto”.