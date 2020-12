AgenPress. Spero che domani tutti i Parlamentari, di qualsiasi formazione o schieramento, votino davvero secondo coscienza in merito alla riforma del Mes.

Qui non c’è in gioco la sorte del Governo, dei ministri o dei parlamentari attaccati alla poltrona, la posta è molto più alta: ad essere in gioco è la libertà dell’Italia. No Mes.

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.