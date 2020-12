Palermo. Totò Cuffaro ricoverato in ospedale. Positivo al Covid, condizioni peggiorate

AgenPress – L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Cervello centro Covid di riferimento a Palermo. Le sue condizioni nelle ultime ore erano peggiorate. In ospedale gli è stata riscontrata una polmonite e l’ex presidente è stato ricoverato.

Era stato lui stesso a comunicare che era risultato positivo al Covid: “Cari amici, mi duole comunicarvi che attualmente mi ritrovo costretto in casa, a causa del temuto Covid che ha colpito anche me e e mia moglie. Le mie condizioni sono pressoché buone e volevo tranquillizzare tutti gli amici che quotidianamente mi contattano per chiedermi come stia. Il Covid è un male che si insinua in maniera silente, quindi, vi prego di fare attenzione ed evitare di trascurare le regole di precauzione imposte”.