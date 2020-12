Renzi: “Se il Governo deve farsi sostituire da una task force di trecento consulenti significa che c’è qualcosa che non va”

AgenPress. In queste ore montano le polemiche di chi dice che in piena pandemia non si può fare politica. Io ho un concetto diverso della parola politica.

Se, davanti alla più grave crisi economica del dopoguerra, il Parlamento non può fare politica perché non può discutere di dove mettere i soldi dei nostri figli e il Governo deve farsi sostituire da una task force di trecento consulenti significa che c’è qualcosa che non va.

La cosa incredibile di questa vicenda è che privatamente tutti ci danno ragione e poi in pubblico, in molti, prendono le distanze. Scriveva George Orwell: “Più una società si allontana dalla verità, più odierà quelli che la dicono”.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.