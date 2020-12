Tar, sì a chiusure Centri commerciali nei weekend

AgenPress. Per il Tar del Lazio resta confermata la parte del Dpcm 3 dicembre che prevede la chiusura dei negozi all’interno dei centri commerciali.

“Il Governo ci ripensi comunque. Il fatto che a giudizio del Tar non si ci siano i presupposti per concedere la sospensiva non vuol dire che la scelta sia logica e ragionevole. E quand’anche alla fine fosse respinto il ricorso nel merito, non vuol dire che la decisione sia giusta, saggia e condivisibile” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Lo abbiamo denunciato da sempre che con la chiusura dei centri commerciali i consumatori si sarebbero ammassati nelle vie centrali delle città, senza la possibilità materiale di rispettare le regole sul distanziamento. Ieri c’è stata la dimostrazione pratica di quanto era facilmente prevedibile” prosegue Dona.

“Siamo caduti dalla padella alla brace. I centri commerciali sono quasi sempre fuori città o comunque nelle zone periferiche e, quindi, diminuiscono la pressione dalle vie centrali delle metropoli, peraltro senza aumentare i passeggeri sui mezzi pubblici, visto che solitamente ci si va o ci si deve andare con la propria auto” conclude Dona.