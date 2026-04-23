Trump: “Sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione iraniana che posi mine nello stretto di Hormuz”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha ordinato all’esercito statunitense di “sparare e distruggere” qualsiasi imbarcazione iraniana che posi mine nello stretto, aggiungendo che gli Stati Uniti intensificheranno gli sforzi per sminare le acque che hanno contribuito a bloccare la navigazione globale.

Nonostante le crescenti conseguenze economiche globali, Trump ha affermato che non c’è “nessuna pressione sul tempo” nei colloqui con l’Iran e “nessuna scadenza” per la fine della guerra, dopo aver esteso il cessate il fuoco.

L’esercito statunitense afferma di aver abbordato un’altra petroliera coinvolta nel contrabbando di petrolio iraniano, mentre l’intensificarsi della crisi marittima tra i due Paesi lascia di fatto bloccato l’importante rotta commerciale dello Stretto di Hormuz . Ieri Teheran ha attaccato tre navi mercantili e ne ha sequestrate due, affermando che il blocco navale statunitense rappresenta un “ostacolo principale” ai nuovi colloqui di pace.