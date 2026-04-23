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Il presidente Trump afferma di non avere “nessuna fretta” di raggiungere un accordo con l’Iran

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AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assicurato di avere “tutto il tempo a sua disposizione” riguardo alla guerra in Medio Oriente, a differenza dell’Iran.

“A tutti coloro che sono costantemente a corto di energie, che leggono il fallimentare New York Times o guardano le bugie della CNN, che pensano che io abbia fretta di porre fine alla guerra (se così la chiamiamo) con l’Iran, sappiate che sono certamente la persona meno sotto pressione che si sia mai trovata in questa posizione. Ho tutto il tempo del mondo, cosa che l’Iran non ha”, ha scritto il presidente repubblicano.

“Non ci sarà alcun accordo (con l’Iran) a meno che non sia quello giusto e vantaggioso per gli Stati Uniti, i nostri alleati e, di fatto, per il mondo intero”, ha aggiunto.

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