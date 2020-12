Libia. Salvini, se liberazione pescatori vera, è grazie ai servizi di intelligence

AgenPress – “Certe cose prima di fanno e poi si annunciano. Questo tipo di operazione, in cui serve estrema cautela e riservatezza, non è stata portata avanti da una parte politica, ma dai servizi di intelligence che vigilano sul nostro Paese e la mia seppur breve esperienza nel governo mi insegna che queste operazioni si annunciano a pescatori rientrati in Italia. Non vorrei e Dio non voglia, per rispetto delle famiglie dei pescatori che non sono solo italiane (sulle nostre navi l’integrazione è realtà), che la smania comunicativa di qualcuno che decide cosa deve dire o no il presidente del Consiglio, e il riferimento a Casalino è voluto, metta a rischio un’operazione così delicata”.

Lo dice Matteo Salvini nell’aula del Senato sulla vicenda dei pescatori sequestrati in Libia.

“Se così sarà, questa è una giornata di festa per tutti, senza divisioni partitiche. Se l’operazione andrà a buon fine è squallido, vergognoso e irrispettoso che sui giornali si legga che oggetto della verifica del rimpasto di governo siano le nomine dei vertici dei servizi di sicurezza. Viva i nostri pescatori e chi lavora in silenzio senza danneggiare gli sforzi altrui”.