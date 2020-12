Natale. Lockdown dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio

AgenPress – Governo e Regioni hanno raggiunto un possibile compromesso che dovrebbe scongiurare il pericolo di una terza ondata di contagi da coronavirus a gennaio.

Restano in vigore le regole introdotte dal Dpcm del 3 dicembre scorso: “Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata o uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. In questo periodo sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi solo per motivi di lavoro, necessità o salute.

Il risultato dovrebbe essere il Paese in area rossa per otto giorni (24-27 dicembre e 31 dicembre-3 gennaio) e in zona gialla per tre: 28, 29 e 30 dicembre. Oggi un vertice tra Conte e capidelegazione di maggioranza varerà la nuova stretta anti-Covid.

Le restrizioni da “zona rossa” scatteranno dal 24 al 27 dicembre e riprenderanno dall’ultimo giorno dell’anno (31 dicembre) fino a domenica 3 gennaio. Totale: otto giorni.