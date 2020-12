Vax day. Primi tre vaccinati allo Spallanzani. Virologa, “mi sento benissimo”

AgenPress – La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttore laboratorio di virologia dello Spallanzani, che partecipò a diagnosticare la prima infezione di Covid-19, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 stamane all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

“Mi sento benissimo. La scelta è stata una scelta abbastanza naturale. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione”, ha commentato subito dopo Maria Rosaria Capobianchi, “Dobbiamo fidarci della scienza, non possiamo tirarci fuori. Le scelte fatte sono ponderate e prese sulla base di valutazioni scientifiche”.