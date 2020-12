Covid: E. Savino (FI), seconda ondata devastante ma Governo impreparato

AgenPress. “Il quarto rapporto Istat-Iss, sull’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, evidenzia che la seconda ondata è stata devastante e che il Governo italiano si è dimostrato inadeguato a fronteggiarla”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

“Durante la prima ondata pandemica, durata da febbraio a maggio, – aggiunge Savino – i decessi provocati dal Covid-19 hanno rappresentato il 9,5% del totale dei decessi del periodo, percentuale che invece è salita al 13% nella seconda ondata.

In altre parole, nonostante la seconda ondata pandemica fosse stata ampiamente prevista e annunciata, per cui ci sarebbe stato tutto il tempo per organizzarsi per cercare di arginarla, il Governo si è fatto trovare assolutamente impreparato. Questi dati sono inequivocabili – conclude Savino – eppure il premier Conte e tutto il Governo continuano ad autoassolversi e ad autoincensarsi”.