Salvini. Conte scomparso da dicembre. Trump? Condanno violenza ma no a censura

AgenPress – “Cerco Conte dai primi di dicembre per parlare di Ilva, della Gronda di Genova, ma è scomparso. Io vivo lo stesso”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a “Mezz’ora in più”, su Rai 3.

“Non si può andare altre settimane con questo tira e molla tra Conte, Renzi, Zingaretti, Azzolina. Se non sono in grado di governare vadano a casa”, ha detto ancora, annunciando “Il regolamento europeo sul Recovery non mi piace e voteremo contro al Parlamento europeo: là rientra l’austerità che prevede il taglio delle pensioni e l’aumento delle tasse”.

Salvini ha parlato anche di quello che è accaduto in Cina e sulla censura a Donald Trump. “Twitter e Fb sono aziende private, mi domando e se lo domandava anche Enrico Letta, dove stiamo andando? Se qualcuno decide che Salvini va bloccato, chi lo decide? C’è una certa sinistra che si ritiene superiore. Condannare la violenza, ma la censura non mi piace”.

“Gli assalti ai parlamenti non sono mai la soluzione, abbiamo visto scene imbarazzanti. Punto. Poi però Trump ha tagliato le tasse, ha dato contributi a fondo perduto e non ha fatto guerre. Certo, le immagini di questi giorni rischiano di vanificare una presidenza positiva”.