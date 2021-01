Governo. Fraccaro (M5S), se Iv apre crisi, ma più con questa forza politica

AgenPress – “In questa fase di difficoltà abbiamo il dovere di concentrare tutte le nostre energie per la ripartenza del Paese. Dobbiamo lavorare per contrastare il Covid, implementare il Recovery e assicurare ristori alle categorie più colpite. Se Iv dovesse invece decidere di mettere tutto a rischio per aprire una crisi in piena pandemia, in maniera assolutamente ingiustificabile, per il M5S non potrebbe più esserci un altro governo con questa forza politica”.

Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro. “In caso di crisi con Iv “non potremmo più condividere alcun percorso politico”.

“Sfilarsi ora significherebbe mettere da parte gli interessi dei cittadini, che per noi sono e resteranno sempre al primo posto. Abbiamo un’enorme responsabilità di fronte al Paese e non potremmo più condividere alcun percorso politico con chi dovesse scegliere di sottrarsi ad essa”.