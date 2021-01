Radicali: sì a nuova maggioranza, elezioni sarebbero iattura

AgenPress. “Bisogna trovare una nuova maggioranza per non correre il rischio di andare alle elezioni mentre c’è una pandemia che fa circa 500 morti al giorno”, afferma in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“Elezioni che, oggi più che mai, sarebbero falsate sotto molti punti di vista. Per esempio i non rappresentati in Parlamento dovrebbero raccogliere decine e decine di migliaia di firme per presentarsi, facendo una campagna per strada e con gli autenticatori mentre tutti, giustamente, ci richiamano al distanziamento sociale.

Una follia. Bisogna lavorare per costruire una nuova maggioranza europeista e pienamente politica non una appoggiata da Mastella e compagnia buona sola per il tirare a campare, a voler essere clementi”, conclude.