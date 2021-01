Senato, cresce ancora il gruppo MAIE-Italia23: entra il Sen. Buccarella

AgenPress. Maurizio Buccarella, senatore del Gruppo Misto, annuncia il suo ingresso nella componente MAIE-Italia23, “perché è necessario dare una chance a quei parlamentari che vogliono continuare a costruire con Conte un’Italia nuova, moderna, che guardi al futuro”, spiega il senatore.

Da parte sua il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, chiarisce: “Buccarella è il quinto parlamentare che aderisce al nostro gruppo, per un progetto di ampio respiro che guarda oltre l’orizzonte dell’attuale situazione politica”.

“Bisogna dare una possibilità politica concreta – prosegue Buccarella – a quei parlamentari che mettono al primo posto l’interesse dell’Italia e dei nostri concittadini, per contrastare il rischio di una crisi di governo che può portarci nel baratro di nuove elezioni in un momento di grande emergenza sanitaria e di grave crisi economica. E per evitare situazioni che possano portarci a orizzonti politici imposti dall’esterno, ovvero a governi tecnici”.

“E’ quindi importante – ribadisce Buccarella – aprire la strada ad altri senatori che abbiano la stessa volontà di costruire e realizzare quindi una formazione, un nuovo gruppo parlamentare che auspicabilmente possa avere una propria identità e consistenza, per dare sostegno all’azione politica del governo e del presidente Conte”.