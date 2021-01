Renzi: “Leggo di fughe da Italia Viva. Noi restiamo uniti”

AgenPress. Matteo Renzi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato:

“Con il governo noi non abbiamo rotto, abbiamo chiesto risposte su scuole, vaccini, infrastrutture, lavoro. Non le abbiamo avute“.

“Se qualcuno nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce lo farà sapere. Noi vogliamo un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti. Il Pd sa che senza Italia Viva non ci sono i numeri in Parlamento. Leggo di fughe da Italia viva, la realtà è che abbiamo numeri straordinari. Noi restiamo uniti”.