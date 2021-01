AgenPress – “La segreteria nazionale Udc, che si è riunita nel pomeriggio, alla quale erano presenti tra gli altri il segretario nazionale Lorenzo Cesa e i Senatori Binetti, De Poli, Saccone, ha ribadito la linea del partito: l’Udc sta nel centrodestra e, all’unanimità in Senato, voterà no alla fiducia del Governo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa nazionale del partito di via in Lucina.