Borchia (Lega), Europa dica no a politiche austerità e impari da errori passato, fallimento Monti sia esempio

AgenPress. “I dati Eurostat sull’occupazione e sulla moria delle imprese europee sono preoccupanti. È bene che l’Europa dica no alle politiche dell’austerità tanto care a Mario Monti, ex commissario Ue che da presidente del Consiglio in Italia mise in pratica minuziosamente quegli stessi dogmi sul bilancio entrati in punta di piedi nel regolamento del Recovery and Resilience Facility.

I risultati furono un fallimento: crollo del Pil, aumento della disoccupazione, esplosione della disoccupazione giovanile, peggioramento del rapporto debito pubblico/Pil. L’applicazione del piano per la ripresa e il bilancio dovranno tener conto delle raccomandazioni della Commissione sugli squilibri macroeconomici, ricette che in passato hanno fatto disastri, in base a quanto rilevato da tutte le statistiche.

E Mario Monti venne applaudito dalla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo nel febbraio 2012. Prima vengono le persone, poi le regole di bilancio: l’Ue impari la lezione”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.