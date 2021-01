Confcommercio: consumi, -11,1% a dicembre

AgenPress. Secondo l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) in quantità, a dicembre si registra una caduta dei consumi dell’11,1% rispetto a dicembre 2019, calo che raggiunge il 41,3% per i servizi.

“Dati disastrosi. Un Natale in rosso, con crolli del 91% per i servizi ricreativi, 87% per i trasporti aerei, 67,5% per gli alberghi. Unica voce a salvarsi, tra le spese non obbligate, i giocattoli, +3% su dicembre 2019” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Insomma, la decisione di inasprire il lockdown proprio prima di Natale, nonostante in base ai 21 parametri praticamente tutte le regioni non fossero più zone rosse, rischia di aver dato il colpo di grazia a molti settori economici che contavano sulla festività per riprendersi” conclude Dona.