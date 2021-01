Fiammetta Modena( FI): “Giustizia, un anno di sconfitte generali. Bonafede inadeguato”

AgenPress. Il prossimo 27 gennaio, Alfonso Bonafede, che si è dimenticato di essere ministro della Giustizia per fare solo il capo delegazione pentastellato, porterà la “Relazione sullo stato della giustizia in Parlamento”– afferma la Senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama – la prima ironia è la posizione di Renzi che ha votato contro la mozione di sfiducia e ora minaccia di non votare la relazione.

La seconda è una ironia amara – conclude Modena – perché faremo la valutazione di un anno nero per la giustizia, ove le garanzie sono state sacrificate sull’altare della disorganizzazione della emergenza, gli arretrati aumentano, i fascicoli si impolverano. L’aspettiamo in aula caro Bonafede. Un tuffo nella giustizia non le farà male”.