Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Parlamento delegittimato per votare il Presidente della Repubblica”

AgenPress. “L’attuale situazione di crisi elettorale va affrontata dalla politica con senso di responsabilità, chiamata a risolvere non solo l’emergenza sanitaria, ma anche quella economica.

Per questo motivo, il Paese non può permettersi immediatamente una prova elettorale. E’ dunque utile un governo di responsabilità che faccia poche cose, ma di basilare importanza e subito dopo portare doverosamente il Paese al voto ad inoltrata primavera, maggio- giugno.

Non andando al voto in quella data comporterebbe il rischio di vanificare il risultato del referendum costituzionale e la relativa riforma eleggendo il Capo dello Stato con un Parlamento delegittimato”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.