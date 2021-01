Casini: “Quando un governo fa il conto con il pallottoliere cade”

AgenPress. L’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, intervistato da Lucia Annunziata, durante la trasmissione “In mezz’ora in più” ha dichiarato:

“Giuseppe Conte dovrebbe recarsi al Quirinale e rassegnare le dimissioni e, forte di un reincarico deve recuperare il dialogo con Renzi”.

“In politica l’odio è un pessimo consigliere. Il premier Conte è nelle condizioni di svelenire il clima in 24 ore facendo quello che doveva fare giorni fa“. “Se va in Aula e viene bocciato sul tema della Giustizia è chiaro che non c’è un Conte ter”. Quando un governo fa il conto con il pallottoliere cade“.