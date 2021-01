Salvini, non esiste terza via. Meglio il voto che un governo che va a caccia di senatori

AgenPress – “Una terza via non esiste. Mi divide e mi allontana dalla sinistra la visione dell’Italia, del mondo, della famiglia, della sicurezza e dei trasporti. Non vedo come questo Parlamento possa inventarsi formule diverse. Spero sia l’ultima settimana di un governo a caccia di senatori in vendita”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla possibilità di nuove maggioranze in Parlamento. “Pensiamo alla Tav – aggiunge al termine di un incontro a Torino con i rappresentanti degli albergatori -, l’unica boccata d’ossigeno per Torino e il Piemonte. Se fosse stato per un partito ora al governo sarebbe stata bloccata. Con i signor no non possiamo proprio stare”.

“Le imprese italiane hanno bisogno di certezze, non di un governo che tira a campare su quattro senatori in vendita. Ieri hanno votato in Portogallo, il prossimo mese lo faranno in Catalogna e poi in Olanda e in Israele. È meglio investire due mesi per ridare la parola agli italiani che tirare a campare per altri due anni. Noi come Lega siamo già al domani”.