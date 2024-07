La top ten dei rincari di luglio, spiagge +10% su mese, +13,8% su anno

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di luglio resi noti oggi per stilare la top ten dei rincari mensili e annui. Si conferma la stangata per chi è in ferie.

Per la top ten dei rialzi mensili (tabella n. 1) ben 5 posti su 10 sono occupati da voci legate alle vacanze. Al primo posto Villaggi vacanze, campeggi, ostelli con un aumento del 18,6% su giugno 2024. Al 2° posto i Pacchetti vacanza nazionali con un incremento in appena un mese del 14,5%. Medaglia di bronzo per l’Energia elettrica con +12,9%.

Al 4° posto il Trasporto marittimo (+11,4%), in quinta posizione Piscine e stabilimenti balneari con +10% sul mese precedente. In ottava posizione i Pacchetti vacanza internazionali con +2,8%.

Anche per la top ten dei rincari annui (tabella n. 2), metà delle voci è legata alle vacanze. Al primo posto l’Olio di oliva con +35,7% rispetto a luglio 2023.

Al 2° posto i Pacchetti vacanza – nazionali con +29,9%. Al 3° posto Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video con +19%. Appena fuori dal podio Piscine e stabilimenti balneari con +13,8% sulla scorsa estate, in settima posizione il Trasporto ferroviario passeggeri con +8,1%, in ottava i Parchi di divertimento e le manifestazione sportive con +8,1%. Al 9° posto Villaggi vacanze, campeggi, ostelli con +8%.

Chiudono la top ten i Servizi di alloggio in altre strutture con +7,2%, voce però non legata alle vacanze trattandosi di alloggi universitari.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di luglio 2024

N Prodotto Rincari % mensili di luglio 2024 1 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 18,6 2 Pacchetti vacanza – nazionali 14,5 3 Energia elettrica 12,9 4 Trasporto marittimo 11,4 5 Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca 10,0 6 Narrativa 3,5 7 Burro 2,9 8 Pacchetti vacanza – internazionali 2,8 9 Caffè 2,4 10 Apparecchi per la lavorazione degli alimenti 2,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top ten rincari annui di luglio 2024

N Prodotto Rincari % annui di luglio 2024 1 Olio di oliva 35,7 2 Pacchetti vacanza – nazionali 29,9 3 Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video 19,0 4 Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca 13,8 5 Gioielleria 9,7 6 Assicurazione connessa all’abitazione 9,7 7 Trasporto ferroviario passeggeri 8,1 8 Parchi di divertimento, manifestazioni sportive 8,1 9 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 8,0 10 Servizi di alloggio in altre strutture (alloggi universitari) 7,2 Assicurazioni sui mezzi di trasporto 6,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat