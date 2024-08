Vienna. Fermati due jihadisti, pianificano un attacco al concerto di Taylor Swift

AgenPress. Secondo quanto riferito dai media austriaci, due uomini sono stati arrestati in Austria con l’accusa di terrorismo per aver presumibilmente pianificato attacchi ai prossimi concerti di Taylor Swift in programma a Vienna previsti l’8, il 9 e il 10 agosto.

Gli inquirenti ritengono che uno dei sospettati si sia radicalizzato online e abbia giurato fedeltà all’attuale leader dello Stato islamico (ISIS).

Il direttore generale della Pubblica sicurezza affiancato dal presidente della Polizia di Stato di Vienna, avrebbe confermato che un “cittadino austriaco” di 19 anni è stato arrestato a Ternitz questa mattina, mentre un secondo uomo è stato arrestato a Vienna nel pomeriggio.