AgenPress – Le armi fornite dalla Germania all’Ucraina diventano proprietà dell’Ucraina dal momento del loro trasferimento e Kiev può utilizzarle come ritiene necessario e corretto.

Lo ha affermato il portavoce del Ministero della Difesa tedesco, Arne Collatz, durante un briefing tenutosi lunedì, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform.

Per il Ministero della Difesa tedesco non c’è dubbio sulla legalità delle azioni nella regione di Kursk: il diritto internazionale prevede la possibilità di condurre operazioni militari sul territorio del Paese aggressore per proteggere il proprio Stato, ha affermato Collatz. Pertanto, secondo lui, ciò non prevede condizioni speciali per l’uso delle armi fornite dalla Bundeswehr.

“Dopo che le armi dalla Germania sono state consegnate all’Ucraina, appartengono già all’Ucraina, sono armi ucraine… Non ci sono ostacoli, quindi l’Ucraina è libera di scegliere le sue opzioni”, ha affermato l’ufficiale, aggiungendo che l’Ucraina è obbligata a rispettare il diritto internazionale.

Collatz ha chiarito che l’uso di armi a lungo raggio è una questione politica diversa.