Ghana: approvata una legge che criminalizza le attività LGBTQ+. Pene detentive da tre a dieci anni

AgenPress. La comunità LGBTQ del Ghana vive nella paura dopo che il parlamento del paese ha approvato una legge che criminalizza la promozione di attività LGBTQ+ e l’identificazione come lesbiche, gay, bisessuali, transgender o queer. La legge prevede pene detentive da tre a dieci anni.

Il disegno di legge sui diritti sessuali umani e sui valori familiari verrà firmato e promulgato dal presidente ghanese John Dramani Mahama.

Le organizzazioni della comunità affermano che le persone LGBTQ+ temono di perdere la casa, il lavoro o l’accesso all’assistenza sanitaria, e la maggior parte di loro sta già rivedendo ed eliminando i propri post online per paura che la propria identità venga rivelata.

La direttrice di One Love Sisters Ghana, un’organizzazione che sostiene le donne lesbiche e bisessuali, ha dichiarato: “Le persone sono nel panico e spaventate. La nuova legge influisce sul luogo in cui si vive; può portare allo sfratto della casa e può far perdere il lavoro.

“Abbiamo consigliato alle persone di dare priorità alla propria sicurezza online e offline. Se hanno contenuti sui loro profili social che potrebbero metterli a rischio, li incoraggiamo a rimuoverli”.

In Ghana, le relazioni omosessuali erano già vietate dalla legge coloniale britannica, ma il divieto veniva raramente applicato. La nuova legislazione amplia la responsabilità penale ed è pensata per colpire sia le persone LGBTQ+ sia i loro alleati, come chiunque fornisca servizi, supporto o si adoperi per la loro causa.

Il nuovo disegno di legge prevede pene detentive fino a tre anni per chi si identifica come lesbica, gay, bisessuale, transgender o queer, e fino a 10 anni per chi viene riconosciuto colpevole di “promozione, propagazione, sostegno o finanziamento” di attività legate alla comunità LGBTQ+, oltre a disposizioni che obbligano le persone a segnalare individui sospettati di appartenere alla comunità LGBTQ+.