R.D. del Congo: gli attacchi dei ribelli provocano la morte di 30 persone e ostacolano gli interventi per contrastare l’Ebola

Tre pazienti affetti dalla malattia sono fuggiti dalle cliniche

AgenPress. Gli attacchi dei ribelli intorno alla città che è uno degli epicentri dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo hanno causato la morte di oltre 30 persone negli ultimi giorni, complicando la risposta alla malattia.

Almeno 10 persone sono state massacrate durante i raid avvenuti nelle prime ore di ieri mattina in tre villaggi nei pressi della città di Beni, nel Nord Kivu.

La milizia è entrata a Beni, città sotto amministrazione militare nella Repubblica Democratica del Congo dal 2021. L‘attacco ha causato panico diffuso e spinto centinaia di persone a fuggire dalle proprie case e rifugiarsi nella boscaglia, alcune persone sono state decapitate e altre uccise a colpi d’arma da fuoco. Secondo i testimoni, più di 20 persone, tra uomini, donne e bambini, sarebbero state uccise e decine di disperse.

Le Forze di Difesa australiane (ADF) hanno intensificato gli attacchi contro i civili e l’esercito congolese nella regione di Beni. Le organizzazioni della società civile affermano che circa 10.000 civili sono stati uccisi dal gruppo armato dal 2014. Secondo le autorità ugandesi, l’ADF, una rete informale di insorti e banditi, è accusata di aver commesso atrocità anche nella vicina Uganda.

Mercoledì, nelle province del Nord Kivu, del Sud Kivu e dell’Ituri sono stati registrati 344 casi e 60 decessi a causa dell’epidemia di Ebola.

Il governatore militare del Nord Kivu ha dichiarato in un comunicato che tre pazienti con diagnosi confermata di Ebola sono fuggiti dai centri di cura di Beni dopo gli attacchi. Le incursioni e la paura nelle comunità hanno complicato gli sforzi per affrontare la diciassettesima epidemia di Ebola che ha colpito la Repubblica Democratica del Congo da quando il virus è stato identificato per la prima volta nel 1976.

Alcuni leader delle comunità hanno sottolineato che le persone in fuga dalla violenza aumentano il rischio di diffusione delle infezioni.

La scorsa settimana, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che l’insicurezza nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nell’Ituri, stava seriamente ostacolando la risposta all’epidemia di Ebola. Ha avvertito che isolare i pazienti e costruire la fiducia della comunità è impossibile “finché cadono le bombe”.