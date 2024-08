Mosca respinge un attacco di droni ucraini durante la notte diretti nella capitale e in altre regioni

AgenPress – I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto quasi una dozzina di droni ucraini diretti a Mosca durante la notte. Lo ha affermato il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin definendo l’attacco uno dei più grandi attacchi aerei sulla capitale russa dall’inizio della guerra e spiegando che dieci droni ucraini sono stati abbattuti nella circostante regione di Mosca mentre si avvicinavano alla città.

“È uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni”, ha scritto Sobyanin su Telegram. Ha detto che nessuno è rimasto ferito e non sono stati segnalati danni alla proprietà.

Precedentemente il Ministero della Difesa russo aveva affermato di aver abbattuto nelle stesse ore due velivoli senza pilota ucraini nella regione di Tula. Gli attacchi di droni a Mosca sono rari, con la Russia che a maggio ha dichiarato di aver abbattuto un drone fuori dalla capitale e imposto restrizioni in due principali aeroporti della città per circa un’ora. Kiev ha ripetutamente preso di mira gli impianti di petrolio e gas in Russia dall’inizio del conflitto nel 2022, ad alcune centinaia di chilometri dai suoi confini, in quella che ha definito una “giusta” ritorsione per gli attacchi alle sue infrastrutture energetiche.

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 46 droni ucraini in sei regioni del Paese inclusa quella di Mosca, ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa russo e autorità locali. Il ministero ha precisato che 11 droni sono stati distrutti sul territorio della regione della capitale russa, 23 sulla regione di Bryansk, dei sei sul territorio della regione di Belgorod, tre sulla regione di Kaluga e due sulla regione di Kursk. Inoltre, il governatore della regione di Oryol, Andrey Klychkov, ha affermato che un drone è stato abbattuto sul territorio locale.