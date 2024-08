Ius Scholae. Mussolini: “Le persone che oggi resistono, presto o tardi arriveranno certamente dove siamo noi”

AgenPress . Le difficoltà che stanno incontrando gli altri partiti di maggioranza sul tema dei diritti, e in questo particolare caso, intorno alla proposta dell’istituzione dello Ius Scholae erano previste.

Il confronto con le forze politiche che fanno maggiori resistenze deve essere sì determinato e convinto ma al tempo stesso paziente e fiducioso. Questo perché, come è sempre accaduto, le persone che oggi resistono, presto o tardi arriveranno certamente dove siamo noi e muteranno idee, convincimenti e condotte politiche.

Gli italiani daranno credito a chi ha come primo obiettivo quello di garantire la loro libertà, che è il bene più caro per ognuno, anche per chi oggi stenta a riconoscerla.