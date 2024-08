Putin: “L’Ucraina ha tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk”

AgenPress. Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di aver tentato di colpire la centrale nucleare russa di Kursk con un attacco notturno e ha affermato di aver informato della situazione l’organismo di vigilanza sulla sicurezza nucleare delle Nazioni Unite.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha promesso di inviare esperti per esaminare la situazione. Il presidente russo ad oggi non ha presentato prove documentali a sostegno delle sue affermazioni.

Da parte dell’Ucraina si sottolinea che non ci sono stati commenti su quanto affermato da Putin.