Missili russi su 15 regioni dell’Ucraina. Esplosioni a Kiev. 4 vittime. Metropolitane usate come rifugi

AgenPress – Questa mattina si sono udite esplosioni a Kiev e in altre città dell’Ucraina, quando la Russia ha lanciato un massiccio attacco con missili e droni, uccidendo almeno quattro persone.

Quattro stazioni della metropolitana di Kiev sono state trasformate in rifugi.

Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il Paese poco prima delle 6 del mattino e, al momento in cui scriviamo, l’allerta era ancora in vigore.

Altre sono state udite poco dopo le 9:00, poco dopo che l’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che i MiG-31 russi , usati per lanciare i missili balistici Kinzhal, erano in aria.

Il sindaco di Kiev , Vitali Klitschko, ha dichiarato che si sono verificate interruzioni di corrente in ” diversi quartieri ” della capitale e in seguito ha aggiunto che ci sono stati problemi con l’approvvigionamento idrico sulla riva destra della città.

Ruslan Kravchenko, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kiev, ha affermato che sono state colpite le infrastrutture dell’Oblast di Kiev, aggiungendo che le autorità stanno allestendo ” punti di invincibilità “, stazioni di servizio comunali che forniscono punti di ricarica per i telefoni e accesso a Internet per i residenti colpiti dalle interruzioni di corrente.

Poco dopo le 9:00, DTEK, la più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, ha dichiarato che in tutta l’Ucraina sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza .

“Il desiderio di distruggere il nostro settore energetico costerà caro ai russi per le loro infrastrutture”, ha affermato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un post su Telegram.

Sono state udite esplosioni anche a Kharkiv, ha riferito il sindaco della città, Ihor Terekhov .

Sono state segnalate esplosioni anche a Odesa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih, nonché nelle regioni di Lviv, Rivne e Ivano-Frankivsk.

Nella città di Lutsk, nell’Ucraina nord-occidentale, un condominio è stato danneggiato, ha detto il sindaco della città, Ihor Polishchuk . In seguito ha detto che una persona era stata uccisa .

Nella provincia di Dnipropetrovsk, il governatore Serhii Lysak ha dichiarato che un uomo di 69 anni è stato ucciso a seguito dell’attacco.

Nella regione di Zaporižžja, il governatore Ivan Fedorov ha dichiarato che un uomo è stato ucciso quando è stata colpita una residenza privata.

“Il mondo deve fermare il paese terrorista”, ha aggiunto. Nella provincia di Mykolaiv, il governatore Vitalii Kim ha dichiarato che tre persone sono rimaste ferite .

Nella provincia di Leopoli, il governatore Maksym Kozytskyi ha dichiarato che le infrastrutture energetiche sono state attaccate e che di conseguenza si sono verificate delle interruzioni di corrente.

L’aeronautica militare ucraina ha inizialmente segnalato l’attività di 11 bombardieri russi, nonché di numerosi droni kamikaze , diretti verso città in tutto il Paese.

Sono 15 le regioni ucraine “colpite da massicci attacchi russi”, ha spiegato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.