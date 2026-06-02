Attacchi russi colpiscono Kiev e altre città

AgenPress. L’aeronautica militare ucraina afferma che la Russia ha lanciato 73 missili e 656 droni contro l’Ucraina durante la notte. In una dichiarazione diffusa su Telegram, l’aeronautica militare ha affermato di aver abbattuto o neutralizzato 40 missili e 602 droni.

Secondo quanto riportato, l’obiettivo principale era la capitale Kiev, e missili e droni avrebbero colpito 38 siti in tutta l’Ucraina. Nell’attacco sono state colpite importanti città ucraine come Kiev, Dnipro e Kharkiv.

A Kiev, gli attacchi notturni hanno causato quattro morti e 58 feriti, tra cui bambini, secondo quanto dichiarato dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko.