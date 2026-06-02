L’amministrazione Trump ha fatto marcia indietro sul fondo da 1,8 miliardi di dollari

AgenPress. L’amministrazione Trump ha fatto intendere di aver fatto marcia indietro sulla creazione di un fondo da 1,8 miliardi di dollari annunciato dal Dipartimento di Giustizia, che avrebbe dovuto destinare il denaro agli alleati del presidente Donald Trump considerati “vittime di guerre legali e strumentalizzazioni della giustizia”.

La decisione arriva dopo una forte reazione forte da parte dei senatori repubblicani, che hanno minacciato di allearsi con i democratici per bloccare il fondo. Circa metà del gruppo repubblicano sembrava pronta a votare con i democratici per limitarlo o abolirlo.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha citato la sentenza di un giudice federale emessa venerdì , che ha bloccato temporaneamente il fondo. Il giudice aveva emesso un’ordinanza che bloccava temporaneamente il Dipartimento di Giustizia dall’intraprendere ulteriori azioni sul fondo, in attesa che il tribunale valutasse più a fondo le argomentazioni di entrambe le parti; non si trattava di un blocco permanente. L’udienza era stata fissata per il 12 giugno.

Interpellata in merito all’eventuale abbandono del fondo, la Casa Bianca ha fatto riferimento alla dichiarazione del Dipartimento di Giustizia. Trump ha dichiarato: “Siamo soggetti alla giurisdizione dei tribunali. Al momento, è così”. “Se un tribunale non lo autorizza, e al momento un tribunale lo ha bloccato, cosa si può fare?”, ha concluso Trump.